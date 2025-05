Distrutti alcuni nidi di papere e oche durante un intervento di pulizia effettuato nei giorni scorsi alla Fonte Aretusa di Siracusa, mentre gli animali erano in fase di cova delle uova.

La segnalazione arriva dal movimento Civico 4, guidato da Michele Mangiafico, che denuncia l’accaduto come un episodio emblematico di scarsa attenzione e superficialità nella gestione di un sito storico e naturalistico di grande valore da parte dell’Amministrazione comunale

“In piena fase di cova, sono stati distrutti i nidi – afferma Mangiafico –. Si tratta di un gesto grave, che rivela una totale assenza di sensibilità ambientale e una preoccupante mancanza di professionalità da parte di chi è intervenuto nell’area. Un altro tassello che dimostra l’inadeguatezza dell’amministrazione cittadina nella cura dei beni comuni”.

Secondo quanto riferito, sarebbero stati danneggiati sia i nidi delle papere che quelli delle oche, ma la distruzione avrebbe colpito in particolare uova di oche, riconoscibili dalla maggiore dimensione. Le immagini scattate sul posto mostrano oche ancora intente a covare, ma ormai prive della protezione naturale del papiro, in parte rimosso. Ad aggravare ulteriormente il bilancio dell’intervento anche la devastazione di una buganvillea, pianta ornamentale che proprio in questo periodo avrebbe iniziato la sua fioritura, contribuendo alla bellezza del sito.

La Fonte Aretusa non è soltanto una tappa turistica obbligata, ma anche un habitat naturale dove vivono stabilmente oche, papere e altra fauna urbana

Civico 4 chiede che venga fatta piena chiarezza sull’accaduto e che il Comune adotti misure concrete per evitare che simili episodi si ripetano, garantendo maggiore tutela per la fauna presente e una manutenzione rispettosa dell’ambiente.

Mangiafico conclude: “La tutela del patrimonio naturalistico e la sensibilità verso gli animali non possono più essere trattate come questioni marginali. Siracusa merita un’amministrazione più attenta e consapevole”

