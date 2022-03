La siracusana Danika Mori eletta tra le migliori attrici a luci rosse del mondo

Redazione di

29/03/2022

E’ siciliana, originaria di Siracusa, ma da anni ormai vive alle Canarie con il suo compagno Steve che è anche il suo “collega” di lavoro. Un lavoro che l’ha portata ad essere in poco tempo tra le stelle dei video a luci rosse e ora ha anche ricevuto un riconoscimento da uno dei portali che pubblicano video per adulti. Si tratta di Danika Mori, al secolo Federica Mori. Vince il Pornhub Award 2022 A 32 anni la siciliana, spagnola di adozione, è salita sull’Olimpo delle stelle dell’hard vincendo il “Pornhub Award 2022”, in una particolare categoria di video. La siracusana ha trasformato la voglia di trasgredire privatamente in una professione molto remunerativa e si è guadagnata un posto al sole diventando una delle venti attrici più seguite a livello internazionale sui portali. Oggi la Mori ha 804mila abbonati che la seguono sul sito web d’intrattenimento per adulti leader nel mondo. Premiata per i “migliori amplessi” Una carriera iniziata nel 2016 e che adesso vede il suo culmine. Il fidanzato Steve le propose di realizzare il primo video che finì in rete avendo un ottimo successo di visualizzazioni. In sole due settimane le visualizzazioni sono arrivate a 16 milioni. Da qui la carriera di Federica è stata tutta in discesa. La sua caratteristica principale? Avere amplessi molto passionali e plateali. Anche per questo il celebre portale l’ha premiata in base ai voti di milioni di utenti. Danika ha voluto festeggiare su Twitter il premio ricevuto con un tuffo dalla barca in un mare azzurrissimo. Una vera e propria spanciata che Danika ha commentato così: “Questo è il mio peggior tuffo mai filmato ma si adatta bene al contesto”. Anche solidarietà dal portale Per questa edizione 2022, il celebre portale ha voluto consacrare i propri utenti dandogli modo di fungere da giurati, e poi a devolvere parte del budget che avrebbe dovuto essere investito in una serata evento alle associazioni di categoria per la tutela giuridica, medico-sanitaria dei lavoratori della categoria.

E’ siciliana, originaria di Siracusa, ma da anni ormai vive alle Canarie con il suo compagno Steve che è anche il suo “collega” di lavoro. Un lavoro che l’ha portata ad essere in poco tempo tra le stelle dei video a luci rosse e ora ha anche ricevuto un riconoscimento da uno dei portali che pubblicano video per adulti. Si tratta di Danika Mori, al secolo Federica Mori.

Vince il Pornhub Award 2022

A 32 anni la siciliana, spagnola di adozione, è salita sull’Olimpo delle stelle dell’hard vincendo il “Pornhub Award 2022”, in una particolare categoria di video. La siracusana ha trasformato la voglia di trasgredire privatamente in una professione molto remunerativa e si è guadagnata un posto al sole diventando una delle venti attrici più seguite a livello internazionale sui portali. Oggi la Mori ha 804mila abbonati che la seguono sul sito web d’intrattenimento per adulti leader nel mondo.

Premiata per i “migliori amplessi”

Una carriera iniziata nel 2016 e che adesso vede il suo culmine. Il fidanzato Steve le propose di realizzare il primo video che finì in rete avendo un ottimo successo di visualizzazioni. In sole due settimane le visualizzazioni sono arrivate a 16 milioni. Da qui la carriera di Federica è stata tutta in discesa. La sua caratteristica principale? Avere amplessi molto passionali e plateali. Anche per questo il celebre portale l’ha premiata in base ai voti di milioni di utenti. Danika ha voluto festeggiare su Twitter il premio ricevuto con un tuffo dalla barca in un mare azzurrissimo. Una vera e propria spanciata che Danika ha commentato così: “Questo è il mio peggior tuffo mai filmato ma si adatta bene al contesto”.

Anche solidarietà dal portale

Per questa edizione 2022, il celebre portale ha voluto consacrare i propri utenti dandogli modo di fungere da giurati, e poi a devolvere parte del budget che avrebbe dovuto essere investito in una serata evento alle associazioni di categoria per la tutela giuridica, medico-sanitaria dei lavoratori della categoria.