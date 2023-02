il legale dei 2 esponenti politici e dell'ex consulente del sindaco

Nessuna mazzetta è stata incassata dai consiglieri comunali di Portopalo e dall’ex consulente del sindaco arrestati dai carabinieri. E’ quanto, sostanzialmente, sostenuto dall’avvocato Giuseppe Gurrieri, difensore di Corrado Lentinello e Rachele Rocca, coinvolti, insieme ad Antonino Rocca, nell’inchiesta della Procura per tentata concussione.

“Quello che la Procura di Siracusa ha dato come accertato è che nessuno degli imprenditori ha mai dato riscontro alle richieste e per questa ragione i reati vengono contestati nella fase del tentativo senza che mai alcun reato sia stato quindi consumato” sostiene il difensore.

“Non hanno mai preso mazzette”

“Voglio precisare – sostiene l’avvocato Giuseppe Gurrieri – che i reati contestati ai tre, riguardano esclusivamente il tentativo di concussione, ovvero il fatto che i tre abbiano chiesto delle somme di denaro o altre forme di utilità per se o per altri ad imprenditori che si rapportavano, nel corso del 2020, con il Comune di Portopalo”. Inoltre, “ho letto di mazzette o tangenti richieste e versate da imprenditori ma voglio ribadire e confermare che ciò è privo di riscontro e non è mai stato contestato agli indagati”.

Ricorso al Tribunale del Riesame

Il legale degli indagati, che hanno già risposto alle domande del gip del Tribunale di Siracusa a cui hanno respinto le accuse, riservandosi di depositare una memoria difensiva, ha annunciato il ricorso al Riesame di Catania per chiedere la revoca delle misure cautelari.

“Voglio anche sottolineare che il procedimento – dice Gurrieri – è nella sua fase iniziale dove non ci sono né colpevoli accertati né fatti verificati e per questa ragione l’unica cosa ragionevole da fare è analizzare con attenzione gli atti processuali e fare ricorso al Tribunale del riesame di Catania, cosa che faremo nei termini previsti, per chiedere la revoca della misura cautelare ed in quella sede gli indagati potranno fornire prova documentale di quanto hanno dichiarato nel corso del lungo interrogatorio a cui si sono sottoposti.”