L'asp replica al sindaco

Sono giorni di sollecitazione per l’ospedale Trigona di Noto, con azioni di protesta fragorose. Dall’occupazione pacifica, da un paio di giorni, dei reparti attualmente vuoti di Ginecologia e Pediatria allo sciopero della fame annunciato da alcune donne di Noto. A seguito dell’allarme sociale che sta suscitando la vicenda dell’ospedale di Noto arrivano oggi le precisazioni del commissario straordinario dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra. Molti cittadini temono la chiusura del Punto nascita e il ridimensionamento dell’ospedale.

“Sono gravi le affermazioni del sindaco di Noto Corrado Bonfanti – si legge nella nota dell’Asp -, il quale dimentica che l’ospedale di Noto, con il suo accordo sottoscritto dal precedente governo regionale e con la precedente direzione dell’Asp di Siracusa, di cui risultano prove scritte, era stato destinato ad ospitare reparti di Riabilitazione e Lungodegenza e omette di dire che detto accordo è stato da lui stesso avallato. Ad oggi il Punto Nascita risulta chiuso dai direttori dei Dipartimenti competenti in materia per mancanza di pediatri e non è stato trasferito ad Avola ma a Siracusa, a tutela della sicurezza di mamme, neonati ed operatori. L’Azienda, come è risaputo, ha cercato in tutti i modi di reperire pediatri di cui è ben nota la carenza a livello nazionale”. La nota è sottoscritta che dai direttori sanitario e amministrativo Anselmo Madeddu e Giuseppe Di Bella.

Secondo Bonfanti il sindaco sarebbe stato a conoscenza delle vicende perché già informato dalla direzione dell’Azienda sanitaria e che, in mancanza di pediatri, tali reparti non potranno essere riattivati. Così come omette ancora di dire che nel nosocomio di Noto sono stati mantenuti gli ambulatori di Pediatria e di Ostetricia proprio per garantire le prestazioni agli utenti. Tutto ciò nell’interesse delle partorienti e dei nascituri e degli operatori, non potendo garantire questi ultimi turni H 24 in violazione di legge.

Secondo l’Asp l’attuale rete ospedaliera approvata di recente avrebbe aumentato il numero dei posti letto che “potrà essere ulteriormente incrementato essendo già stati chiesti l’inserimento della RSA e l’autorizzazione a poter affidare alle strutture accreditate che si occupano di salute i rimanenti spazi nel rispetto delle norme vigenti”. Infine, l’apertura della Lungodegenza e della Fisiatria per un totale di oltre 40 posti letto, oltre che completare l’offerta sanitaria carente nel sud della provincia per tali specialità, consentirà di mantenere gli impianti ospedalieri che andrebbero in disuso dopo poco tempo con gravi danni.

Ieri intanto militanti di Casa Pound hanno occupato l’ospedale Trigona di Noto barricandosi all’interno. Il gesto è connesso alla chiusura dei reparti di ginecologia e ostetricia, che da oggi avrebbero dovuto essere dismessi.