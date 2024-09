“Sull’aggressione ai medici faremo un provvedimento ad hoc perché non è più tollerabile”. Lo ha detto a Siracusa il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Andrea Delmastro a margine di un evento legato all’Expo DiviNazione a Siracusa rispondendo ad una domanda sulla catena di aggressione ai danni dei medici. “I medici non possono essere angeli in periodo covid e dei lebbrosi fuori dal covid in balia di delinquenti. I tempi non possono essere certamente biblici”.

Le parole di Delmastro

Delmastro, difende l’abrogazione dell’abuso d’ufficio ed afferma di dissentire dal capo della Procura di Napoli, Nicola Gratteri

“Gratteri – ha detto Delmastro a margine dell’Expo sull’agricoltura a Siracusa- non solo è un intimo amico ma è un magistrato verso il quale ho un rispetto straordinario profondo. Ciò nonostante si può dissentire anche nei confronti degli amici anche se al dovere di onestà intellettuale, l’abuso d’ufficio è un reato con una fattispecie così elastica e così a fisarmonica che veniva interpretato a geografia variabile e a geometria variabile a seconda delle sensibilità delle Procure d’Italia”. Secondo Delmastro il reato di abuso d’ufficio ha anche paralizzato le attività amministrative.

Sorteggio Csm soluzione logica

“Il sorteggio per la composizione del CSM è l’unico elemento idoneo a scardinare logiche di potere che hanno leso l’onorabilità sociale della magistratura in questi anni legati ad un potere correntizio”. Lo ha affermato a Siracusa il sottosegretario di Stato alla giustizia parlando delle intenzioni del Governo di modificare i criteri per la compilazione dell’organo supremo della magistratura. “Questo è l’unico modo per spezzare quelle dinamiche di potere. Il giorno che andrà in porto avremo liberato il settanta percento o ottanta o forse novanta per cento di magistrati che non si sono mai piegati, che non hanno mai baciato anelli e che quindi non hanno fatto carriera. Noi crediamo nel merito, il sorteggio ci garantirà quello”

