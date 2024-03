a solarino, nel siracusano

Deve essersi sentito come Al Pacino, nel famoso film Scarface, un 49enne siracusano, residente a Solarino, che è stato arrestato dai carabinieri per spaccio di droga.

Coinvolto in una operazione antidroga nel 2022

L’uomo, coinvolto nell’ottobre di 2 anni fa in una indagine antidroga, si trovava, proprio per quella vicenda, ai domiciliari ma nonostante la misura il traffico di stupefacenti non l’avrebbe mai abbandonato.

La vasca idromassaggio

E così, avrebbe ricavato nel suo bagno, in prossimità della vasca da bagno, dotata di idromassaggio, un nascondiglio per occultare la merce. “All’interno del vano di un faretto del controsoffitto del bagno posto sopra la vasca idromassaggio c’erano 5 grammi di crack, suddivisa in 15 dosi preconfezionate” spiegano dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa che ha condotto l’operazione in collaborazione con lo squadrone eliportato Cacciatori di “Sicilia” e del Nucleo cinofili di Nicolosi.

Soldi e materiale per la droga

Nel corso della perquisizione nell’abitazione del presunto spacciatore, i militari hanno rinvenuto del materiale per il confezionamento e la pesatura, e 1.035 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento di spaccio.

Ai domiciliari

“Lo stupefacente è stato sequestrato per i successivi esami di laboratorio e l’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari presso la sua abitazione, come disposto dall’Autorità giudiziaria” spiegano ancora i carabinieri del comando provinciale di Siracusa.

Nelle prossime ore, il 49enne si presenterà nel palazzo di giustizia di Siracusa per essere sottoposto all’udienza di convalida della misura cautelare davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa. In quell’occasione, l’uomo potrà difendersi dalle accuse mosse dai carabinieri e dai magistrati della Procura di Siracusa, che hanno coordinato le indagini, o chiarire la sua posizione.

Denunciato per furto di energia

Nel corso dei controlli nella casa, i carabinieri della stazione di Solarino hanno accertato che l’indagato aveva allacciato il suo appartamento all’illuminazione pubblica, per cui è stato denunciato per furto di energia elettrica.