E’ ai domiciliari ma trasforma casa in un mercatino della droga, arrestato

30/09/2022

Gli agenti della Squadra mobile e del commissariato di Ortigia hanno arrestato un giovane di 26 anni Steven Cicero per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio.

Spaccio ai domiciliari

L’indagato era ai domiciliari ma gli inquirenti avrebbero avuto delle segnalazioni su un presunto traffico di droga nella sua abitazione. E’ così scattata una perquisizione nell’appartamento al termine della quale la polizia ha rivenuto 193 dosi di droga (23 di hashish, 50 di marijuana, 35 di cocaina e 85 di crack). Il ventiseienne, come disposto dell’Autorità giudiziaria è stato posto nuovamente ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.

Coltivazione di droga a casa

Nell’ambito di un altro controllo antidroga, gli agenti delle Volanti hanno denunciato un 40enne per coltivazione e spaccio di droga. Nella sua proprietà, in via Marzaiola, alla periferia sud della città, sono state scovate tre piante di marijuana in fioritura e 400 grammi della stessa sostanza in fase di essiccazione.

Commerciante arrestato per droga

I carabinieri della Compagnia di Siracusa, nelle ore scorse, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un commerciante di 40 anni, Eugenio Gulizzi. I militari, che da giorni avevano messo sotto osservazione l’indagato, si sono presentati nell’attività per prelevarlo e condurlo nella sua stessa abitazione dove si ipotizzava vi fosse la droga.

La droga in camera da letto

In effetti, nel corso della perquisizione, i carabinieri hanno rinvenuto, in camera da letto, custoditi all’interno di un trolley, hanno oltre 1,5 kg di hashish confezionato in panetti da 100 grammi ciascuno, alcuni bilancini e materiale per

il confezionamento dello stupefacente.

Commerciante ai domiciliari

Al termine delle operazioni l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mentre la droga e il materiale per la suddivisione in dosi dello stupefacente sottoposti a sequestro.