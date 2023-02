è in ospedale, indagini della polizia

Nuovo agguato a colpi d’arma da fuoco nel Siracusano. Questa volta è accaduto in contrada Monasteri, tra Floridia e Siracusa, ed avere la peggio è stato un uomo di circa 50 anni che è stato centrato da due colpi di pistola.

Spari in contrada Monasteri

L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri e la vittima è stata trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa. Il 50enne è stato sottoposto ad un intervento chirurgico ma non correrebbe pericoli di vita.

Indagini della polizia

Le indagini sono affidate agli agenti della Squadra mobile di Siracusa che hanno avviato gli interrogatori per riuscire a risalire all’identità dell’aggressore.

I fermi per il tentato omicidio in via Grottasanta

Sono stati convalidati i fermi nei confronti dei due siracusani bloccati dalla polizia per il tentato omicidio, a colpi di pistola, ai danni di un 50enne, avvenuto martedì scorso in via Grottasanta, nella zona nord di Siracusa. La decisione è stata assunta dal gip del Tribunale di Siracusa, Francesco Alligo, che ha disposto per entrambi, Giovanni Merlino, 38 anni, e Giuseppe Ferrazzano, 40 anni, la misura cautelare in carcere.

La difesa degli indagati

Secondo quanto emerso nella ricostruzione della polizia, a sparare sarebbe stato il 38enne, il quale, nel corso del suo interrogatorio in Tribunale, avrebbe detto di aver agito perché la vittima e la sua ex compagna avrebbero sperperato i soldi che lui avrebbe consegnato loro per il sostentamento della figlia avuta dall’indagato con quella donna. Esasperato per le privazioni della ragazzina avrebbe deciso di dargli una lezione. Il quarantenne, invece, si è difeso sostenendo che non sarebbe stato a conoscenza delle vere intenzioni del 38enne.

Agguato in corso Timoleonte

Precedentemente, a Siracusa, in corso Timoleonte, c’era stato un altro agguato a colpi d’arma da fuoco ai danni di un 38enne, centrato alle gambe da un 48enne, poi tratto in arresto dai carabinieri.