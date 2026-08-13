Sparatoria in pieno giorno a Siracusa: in via Von Platen, a due passi dalla caserma dei vigili del fuoco, due uomini sono rimaste vittime di un agguato. Entrambi, presumibilmente padre e figlio, si trovavano a bordo di un ape calessino.

L’agguato in strada

Uno o più colpi di arma da fuoco avrebbero raggiunto i due ma uno di loro è rimasto ferito in maniera più grave. L’episodio si è consumato sotto gli occhi di passanti e automobilisti, su una delle arterie più trafficate della città. Ancora da chiarire la dinamica esatta e il numero dei responsabili, sui quali le indagini sono appena iniziate.

Il ferito trasportato all’Umberto I

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, che ha soccorso l’uomo colpito e lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale Umberto I di Siracusa. Le sue condizioni, a quanto si apprende, sarebbero critiche.

Indagini in corso

Le indagini sono condotte dagli agenti della Squadra mobile che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica della sparatoria e risalire agli autori. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta.