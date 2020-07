Sparatoria nel Siracusano, 3 colpi di pistola contro un uomo, in ospedale

09/07/2020

Sparatoria in serata in piazza Matteotti, a Francofonte, nella zona nord del Siracusano. Ad avere la peggio è stato un uomo di 40 anni, D.F., con precendenti penali, che, secondo una prima ricostruzione, è stato raggiunto da tre colpi di pistola, di cui uno alla testa anche se, dalle prime informazioni, il proiettile ha preso di striscio il cranio. Il ferito è stato poi soccorso, probabilmente da qualche testimone che ha chiesto l’intervento dell’ambulanza, in ogni caso la vittima è stata accompagnata all’ospedale di Lentini ma le sue condizioni non sembrerebbero gravi. Insomma, non correrebbe pericoli di vita ma sull’episodio si sono aperte le indagini dei carabinieri del comando provinciale di Siracusa che stanno provando a rintracciare l’autore dell’agguato ed a scoprire le cause di questa violenta aggressione. Oltre ai testimoni, ci sarebbero le telecamere di sicurezza della zona che potrebbero aiutare i militari, coordinati dai magistrati della Procura di Siracusa, nell’acciuffare il responsabile di questa spedizione punitiva.

