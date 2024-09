la speculazione

Va bene che il G7 dell’Agricoltura e della Pesca, che si è concluso a Siracusa, è stata una vetrina internazionale per la città ed un’occasione importante per la filiera turistica locale ma per qualche commerciante ed albergatore è stata un’opportunità per una forte speculazione. In Ortigia, l’unico quartier generale dell’evento, compreso l’Expo Divinazione, non c’era una camera libera, considerato il seguito attorno alla manifestazione, e parte di queste sono costate un occhio della testa.

Una camera di un B&B 150 euro

E’ capitato ad una giornalista, rimasta una settimana a Siracusa, per seguire il G7: ha trovato un B&B tra corso Matteotti e via Cavour ed il prezzo a notte è stato di 150 euro. Come in albergo, con almeno 4 stelle, peccato si trattasse di un bed and breakfast, ma, in assenza di altre sistemazioni, la cronista non ha potuto fare altro che bere l’amaro calice.

Caffè al prezzo di 5 euro

Un altro caso eclatante di prezzi esageratamente alti si è verificato in un bar, a due passi da Piazza Duomo, dove un caffè è arrivato a costare 3 euro. Niente male, per un caffè, “manco nel centro storico a Roma” si paga tanto, racconta un’altra giornalista che ha seguito il G7 e l’Expo Divinazione.

I prezzi folli

Prezzi folli ma a Siracusa ormai ci si è fatta l’abitudine e non solo in Ortigia, che è la zona più bella ed nota della città, al punto da essere scambiata da alcune testate giornalistiche nazionali e dal Capo di Gabinetto del ministero dell’Agricoltura come un Comune in provincia di Siracusa.

Anche in altre aree del capoluogo ci sono commercianti che hanno deciso di alzare i prezzi: una brioches con il gelato, nell’area di viale Zecchino, è arrivata a costare 5 euro. Una enormità se si considera che, proprio ai piedi di Ortigia, dunque la parte nobile della città, il costo è poco sotto le 4 euro.