Da un lato c’è un direttore artistico, Nello Analfino, cantante, attore, compositore agrigentino, leader della band Tinturia, dall’altro c’è il responsabile della valorizzazione dell’evento, Azzurra Guglielmino, moglie dell’artista.

La coppia Analfino

La coppia di sposi ha messo radici a Siracusa dopo che il direttore del Parco archeologico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro ed Akrai, Carmelo Bennardo, ha dato loro un pieno mandato per la gestione di alcune manifestazioni culturali, alcune delle quali si sono già tenute, con esibizioni di Analfino, altre saranno visibili nelle prossime settimane, tra cui i concerti all’Ara di Ierone.

Le delibere ed i soldi

Nelle delibere, firmate da Bennardo, ci sono 12 mila e 200 euro per “l’architetto Calogero Analfino” finalizzate “all’ attività di valorizzazione e promozione. Programma di iniziative per la manifestazione il Parco della città”, altre 15 mila euro “per spese di rimborso al direttore artistico del Parco archeologico” senza indicare il nome, infine 9.150 euro come rimborso spese aprile 2024.

Ben più consistenti sono le somme destinate alla moglie dell’artista, come emerge nelle delibere: 75 mila euro per “le spese di gestione degli artisti inseriti nel calendario delle manifestazioni del Parco di Siracusa nell’anno 2024” e 36,600 per la “la manifestazione Parco per la città”. Insomma, conti alla mano i coniugi Analfino hanno ricevuto per il loro lavoro poco meno di 150 mila euro.

Bennardo, “legge rispettata”

Il direttore del Parco archeologico di Siracusa, Carmelo Bennardo, spiega che gli incarichi sono legittimi in forza di una legge che dispone l’affidamento diretto per “lavori sotto i 150 mila euro”.

“Abbiamo organizzato 20 manifestazioni, per cui avrei dovuto fare – dice a BlogSicilia Carmelo Bennardo – 20 affidamenti ma non posso procedere in questo modo, con i frazionamenti, essendo un reato, per cui ho deciso, in questa prima tranche, di scegliere una persona che mi sta vicino ed essendo, peraltro, un mondo a me sconosciuto ho la necessità di attorniarmi di persona di fiducia. In merito ad Azzurra Guglielmino la conosco da parecchio tempo: è amica mia, è un incarico fiduciario, peraltro nel rispetto del principio della rotazione: in questa occasione, mi sono rivolto a lei”.

“Persone di fiducia”

Inoltre, “noi non siamo promotori di spettacoli, quindi se accanto a me non avessi persone di fiducia, che conoscono questo mondo e le procedure, potrei certamente rischiare di finire sotto indagine. Altrimenti, dovrei rinunciare ed io non intendo farlo” spiega Bennardo.

Lo spettacolo di Samonà

Nella manifestazione il Parco della città c’è anche lo spettacolo dal titolo “Il derviscio di Bukara” dell’ex assessore regionale ai Beni culturali, Alberto Samonà, che Bennardo conosce bene essendo stato il capo della segreteria tecnica dell’assessorato. “Samonà è amico mio. Conosco il suo lavoro, lo apprezzo molto” taglia corto Bennardo.

Bennardo a Siracusa dal maggio del 2023

Carmelo Bennardo, originario di Favara, è a Siracusa dal maggio dello scorso anno ma per tanti anni ha lavorato ai Beni archeologici di Agrigento, a partire dal 1991, occupandosi del restauro del tempi della Concordia . e del recupero del complesso monumentale “Vito Soldano” nell’area archeologica demaniale di Canicattì