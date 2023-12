COMUNICATO STAMPA

All’alba del nuovo anno

il Parco Archeologico e la Compagnia del 3

presentano

ASTOLFO, CYRANO E LE LUNE

Lunedì 1 gennaio 2024 all’alba (ore 5:30) del nuovo anno il Parco Archeologico di Siracusa, diretto dall’arch. Carmelo Bennardo, inaugura la sua stagione di eventi sotto la direzione artistica di Lello Analfino e dedica alla città un evento “lunare” con lo spettacolo “Astolfo, Cyrano e le lune”, da un’idea di Pietrangelo Buttafuoco con Lello Analfino e Salvo Piparo.

Astolfo è il cavaliere che sale sulla Luna a recuperare il senno di Orlando. La luna, pensata da Ludovico Ariosto, come il luogo “dove si raduna ciò che sulla Terra si perde”, è il luogo dello svelamento, lo specchio rovesciato dell’inutile affannarsi dell’uomo. La prospettiva straniante di Ariosto in “Astolfo, Cyrano e le lune” viene moltiplicata in un ulteriore viaggio tra letteratura, cunto, teatro e musica, attraverso la cucitura di testi classici e contemporanei: Ariosto, Omero, Leopardi, Merini, Apuleio, Perroni, Ronstand.

Un saluto alla luna e un benvenuto al nuovo giorno e al nuovo anno dalla Grotta del Ninfeo nell’area monumentale della Neapolis, un’esperienza unica in uno dei luoghi più suggestivi e ricchi di cultura di Siracusa.

Lo spettacolo è gratuito e fino a esaurimento posti

Prenotazioni su www.ermescomunicazione.com/eventi



ASTOLFO, CYRANO E LE LUNE

da un’idea di Pietrangelo Buttafuoco

Interpreti:

Salvo Piparo- Astolfo e Cyrano

Lello Analfino- S. Onofrio

Valentina Gulizia (voce e arpa): Rossana

Compagnia VAN (Verso Altre Narrazioni): Carlotta Messina Giulia Messina, Giulia Acquasanta, Irene Cangemi e Arianna Pastena – Le ampolle di Astolfo

Drammaturgia/ Organizzazione: Daniela Sessa

Regia: Salvo Piparo

Musiche originali, suoni e rumori: Lello Analfino

Scene: Cesare Inzerillo

Produzione KLEIS

Ufficio stampa MCN Edizioni – Annalisa Castiglione – 3341692582

press@mcn-music.it a69.castiglione@gmail.com

Luogo: Parco Archeologico di Siracusa

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.