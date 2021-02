Un uomo si è suicidato tagliandosi la gola con un coltello

La vittima è un ex infermiere in pensione

Le indagini sono condotte dai carabinieri

Tragedia a Lentini, nel Siracusano, dove un uomo di 64 anni, è morto dopo esserso tagliato la gola con un coltello mentre si trovava nella sua abitazione.

Crollo nervoso

Le indagini sono condotte dai carabinieri che stanno ricostruendo le ultime ore di vita della vittima, un infermiere in pensione che, secondo una prima tesi, potrebbe avere avuto un crollo nervoso, a seguito di una condizione psicologica già complessa. Sembra che il 64enne dopo essere entrato in possesso di un coltello se lo sia piantato nella gola. Sarebbe uscito tanto di quel sangue da spingerlo alla morte in poco tempo.

La tragedia

La scoperta della tragedia è avvenuta nelle ore scorse, intorno alle 13,30, quando qualcuno, probabilmente un familiare, si è accorto del decesso.

L’arrivo dei soccorsi

Secondo alcune testimonianze, l’uomo era riverso in una pozza di sangue ma i soccorritori hanno provato a rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare, il suo cuore aveva ormai cessato di battere.

Salma in obitorio

Il cadavere è stato sottoposto all’ispezione cadaverica e trasferito all’obitorio di Lentini. Le indagini sono concentrate sul gesto disperato da parte dell’uomo. Dell’episodio è stata informata la Procura di Siracusa che ha dato il via libera agli accertamenti sulla tragedia.