caccia al fortunato

La Dea bendata bacia Siracusa dove al Superenalotto è stato centrato un 5 + 1 da 682.533,28 euro. La schedina vincente è stata giocata in una ricevitoria in via Lido Sacramento, alle periferia sud di Siracusa

Questa la sestina vincente: (62 48 20 28 51 42 Jolly 72 Superstar 47) ha anche visto due 5 da 110.255,40 euro a Settimo Torinese (To) e Nardò (Le) e un “4 stella” da 55.259 euro. Ancora nulla da fare per il 6: l’ultimo da 85,1 milioni di euro è stato centrato il 16 novembre 2023 a Rovigo.