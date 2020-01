Nella rione della Mazzarrona, a ridosso del mare

Dopo il video denuncia sulle condizioni dell’area interna del Centro comunale di raccolta dei rifiuti, in via Elorina, a Siracusa, ecco un nuovo filmato che ritrae un rivolo fognario nell’area della Mazzarrona. Si tratta di un rione simbolo del degrado della città al centro anche di traffici di droga.

A girare il video un cittadino che, armato di telefonino, mostra lo sversamento di quel che lui definisce liquami fognari. Lo stesso autore assicura che nella zona in cui si trova si avvertono i miasmi causati dai reflui ed in frame di qualche secondo viene anche individua la fonte.

Sulla vicenda è intervenuta la Siam, l’azienda che gestisce il servizio idrico e fognario a Siracusa.

“In merito alla video segnalazione pubblicata questa mattina su Blogsicilia.it riguardo rivoli e pozzanghere alla pista ciclabile, zona Mazzarona, Siam spa precisa – si legge in un comunicato diffuso dall’azienda – che non esiste alcun problema alla centrale di sollevamento e che in questo caso si tratta di un’ostruzione nella fognatura in via Nanna, angolo via Luigi Cassia 65. I reflui si sono incanalati in una condotta di acque meteoriche e l’intervento dei tecnici è già stato concluso. Al momento si sta procedendo a una bonifica generale”