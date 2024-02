il padre del deputato ars di forza italia

Cinquanta alberi di arance piantati nell’azienda agricola biologica Gennuso, in contrada San Basilio, nel territorio di Ispica, al confine con la provincia di Siracusa, sono stati danneggiati. Si tratta dell’impresa dell’ex deputato regionale, Pippo Gennuso, padre dell’attuale parlamentare di Forza Italia, all’Ars, Riccardo Gennuso.

“Area non video sorvegliata”

“I malviventi hanno agito in un’area della tenuta che non è video sorvegliata. Si tratta di alberi piantati da 5 anni che già producono il frutto. Scattato l’allarme sul posto è stato compiuto sopralluogo da parte dei carabinieri di Ispica” fanno sapere dall’azienda agricola mentre i legali di Pippo Gennuso hanno presentato una denuncia contro ignoti. Lo stesso proprietario avrebbe detto agli investigatori di non avere ricevuto minacce, né richieste estorsive.