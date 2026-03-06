“Il confronto diretto con il mondo produttivo rappresenta sempre un momento prezioso per chi ha la responsabilità di governare i processi di sviluppo. Ascoltare gli imprenditori, raccogliere le loro istanze e condividere prospettive e strumenti operativi è il modo più serio e concreto per costruire politiche industriali efficaci”.

Lo dichiara l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo, a margine del convegno dedicato al futuro delle aree industriali siciliane promosso dall’Irsap e ospitato nella sede di Confindustria a Siracusa.

“Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al commissario dell’Irsap Marcello Gualdani – prosegue Tamajo – per avere promosso un momento di confronto di grande valore istituzionale e strategico. Incontri come questo consentono di mettere attorno allo stesso tavolo istituzioni, imprenditori e rappresentanti del sistema produttivo per discutere con serietà e visione delle prospettive industriali della nostra regione”.

Nel corso dell’iniziativa sono stati affrontati temi centrali per il futuro del sistema produttivo siciliano: dalla valorizzazione delle aree industriali alla semplificazione delle procedure amministrative, dal rafforzamento delle infrastrutture alla capacità di attrarre nuovi investimenti produttivi. Questioni che, secondo l’assessore, rappresentano oggi una priorità assoluta per la crescita economica dell’Isola.

“La Sicilia – sottolinea Tamajo – possiede un patrimonio industriale importante e un potenziale di sviluppo che va pienamente valorizzato. La Sicilia orientale, con i suoi poli produttivi e con un tessuto imprenditoriale dinamico e radicato nel territorio, rappresenta oggi un’area particolarmente vivace e strategica su cui costruire una nuova stagione di crescita industriale”.

Per questo, secondo l’assessore regionale alle Attività produttive, è necessario accelerare su alcune scelte strategiche.

“È fondamentale – afferma Tamajo – mettere rapidamente a disposizione del sistema produttivo le aree industriali disponibili, avviando un percorso che consenta di metterle in vendita e renderle immediatamente fruibili per nuovi investimenti. Per farlo è necessario dotarsi di una norma chiara che passi dall’Assemblea regionale siciliana e che permetta di attivare procedure rapide, trasparenti ed efficaci”.

Un processo che, secondo l’esponente del governo regionale, dovrà essere accompagnato da una piena collaborazione istituzionale.

“Il lavoro sinergico tra l’Irsap e i commissari dei Consorzi Asi sarà decisivo per valorizzare il patrimonio industriale esistente e trasformarlo in uno strumento concreto di sviluppo. Dobbiamo superare definitivamente logiche di immobilismo e restituire alle aree produttive della Sicilia la funzione per cui sono nate: essere motori di crescita economica e di occupazione”.

“Il nostro obiettivo – conclude Tamajo – è costruire una Sicilia sempre più attrattiva per gli investimenti, capace di sostenere chi fa impresa e di offrire opportunità di lavoro e sviluppo ai nostri territori. Il confronto di oggi rappresenta un passo importante in questa direzione”.