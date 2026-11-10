Nel 2025 il Comune di Siracusa avrebbe fatto pagare a chi possiede più immobili una componente perequativa della Tari più alta del dovuto, senza restituire poi la differenza. È l’accusa di Michele Mangiafico, leader del movimento Civico 4 e portavoce dei fari 80, 131 e 135 del movimento politico Controcorrente a Siracusa.

“A seguito di un’indagine a campione effettuata in questi giorni nell’ambito della nostra attività di monitoraggio civico del Comune di Siracusa, in coincidenza con il saldo Tari 2026 che risulta in emissione e in pagamento da parte dei contribuenti, è emerso un fatto grave che intendiamo denunciare alla Procura generale della Corte dei conti e all’opinione pubblica cittadina, affinché possa difendersi da ciò che è accaduto nel 2025, nel silenzio (consapevole?) del sindaco e della sua macchina amministrativa”, dichiara Mangiafico.

“Come potranno verificare i contribuenti in possesso di più di un’abitazione o di una o più pertinenze oltre all’abitazione principale, la componente perequativa che trovano in pagamento nel 2026 è sensibilmente inferiore a quella che hanno pagato nel 2025. In realtà, dalla nostra analisi, nel 2026 è in pagamento una componente perequativa corretta, cioè corrispondente all’utenza attiva del contribuente. Probabilmente il Comune di Siracusa ha proceduto a una bonifica del dato errato che aveva emesso nel 2025 e fatto pagare ai contribuenti, senza poi restituire loro la somma non dovuta. Dall’analisi a campione riteniamo infatti che, per tutti i possessori di più abitazioni oppure di una o più pertinenze oltre all’abitazione o alle abitazioni, nel 2025 il Comune abbia emesso, in occasione del saldo Tari, una componente perequativa calcolata su tutte le proprietà e non solo sull’utenza attiva. Per fare alcuni esempi, abbiamo verificato una componente perequativa passata da 76 a 7,60 euro, un’altra da 15,20 a 7,60 euro, un’altra ancora da 22,80 a 15,20 euro. La fattispecie riguarda sia i privati sia le aziende”.

Mangiafico annuncia di aver inviato una Pec alla Corte dei conti per presentare un esposto per ipotesi di danno erariale e invita i cittadini a chiedere il rimborso.

Ma che cos’è la componente perequativa? “Si tratta di un ‘piccolo’ importo fisso addebitato in bolletta che serve a coprire costi di carattere generale nazionali, come gli eventi eccezionali, i bonus sociali e la gestione dei rifiuti pescati in mare”, spiega Mangiafico. “Viene redistribuita su tutti i cittadini, ma con la regola che venga applicata solo all’utenza attiva del cittadino e non a tutte le sue proprietà e pertinenze. Da dove viene il numero magico di 7,60 euro? Sono 6 euro per il bonus sociale, 1,50 per gli eventi calamitosi e 0,10 per i rifiuti in mare. Da qui derivano eventuali multipli per le utenze attive. È altamente probabile, dall’indagine fatta, che il Comune di Siracusa nel 2025 abbia commesso un abuso, incamerando centinaia e centinaia di migliaia di euro non dovuti dalle tasche dei siracusani senza mai restituirli e che, rendendosi conto dell’errore, si sia limitato nel 2026 a emettere saldi con il contributo perequativo corretto”.

“Per questa ragione”, conclude Mangiafico, “intendiamo denunciare alla Corte dei conti l’ipotesi di danno erariale e al Consiglio comunale l’ipotesi di ‘falso’ nel rendiconto 2025, e chiedere al sindaco la restituzione in autotutela delle somme indebitamente percepite sulle spalle dei siracusani. Chiediamo inoltre di verificare se la presidenza dell’Ati rifiuti, la dirigenza di settore e la società appaltatrice del servizio fossero al corrente di questo errore commesso sulle spalle dei cittadini. Invitiamo tutti i cittadini a chiedere al Comune la restituzione delle somme non dovute”.

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