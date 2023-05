la seconda tragedia in scena

Applausi a scena aperta ieri sera al Teatro greco di Siracusa per il debutto della Medea di Euripide diretta da

Federico Tiezzi nella traduzione di Massimo Fusillo. La seconda giornata della 58. Stagione di rappresentazioni classiche ha fatto registrare nuovamente il tutto esaurito con oltre 4.500 persone ad applaudire lo spettacolo con Laura Marinoni nel ruolo di Medea.

Il regista

“Ho impostato la tragedia non come una rappresaglia individuale – spiega il regista Federico Tiezzi, alla sua

seconda regia a Siracusa dopo l’Ifigenia in Tauride del 2015 – ma come uno scontro fra due diverse concezioni

della forza. Uno scontro fra una società arcaica e una società post industriale. Tra Ordine e Disordine. Medea è

un campo di forze, dove si scontrano due modalità della violenza”.

Il cast

Nel cast con Laura Marinoni anche Debora Zuin (Nutrice), Riccardo Livermore (Pedagogo), Roberto Latini (Creonte), Alessandro Averone (Giasone), Luigi Tabita (Egeo), Sandra Toffolatti (Il Nunzio); Francesca

Ciocchetti (prima corifea) e Simonetta Cartia (prima coreuta e direttrice del coro) mentre il coro è formato da

Alessandra Gigli, Dario Guidi, Anna Charlotte Barbera, Valentina Corrao, Valentina Elia, Caterina Fontana,

Francesca Gabucci, Irene Mori, Aurora Miriam Scala, Maddalena Serratore, Giulia Valentini e Claudia Zappia.

I figli di Medea saranno interpretati da Matteo Paguni e Francesco Cutale.

Il coro

Nel coro anche gli alievi dell’Accademia d’Arte del Dramma Antico: Jacopo Sarotti, Alberto Carbone Carlo Alberto Denoyè, Sebastiano Caruso, Moreno Mondì, Andrea Bassoli, Alessandra Cosentino, Gaia Cozzolino, Sara De Lauretis, Lorenz Ficara, Leonardo Filoni, Ferdinando Iebba, Althea Mara Luana Iorio, Denise Kendall-Jones, Domenico Lamparelli, Federica Leuci, Emilio Lumastro, Arianna Martinelli, Alice Pennino, Edoardo Pipitone,

Mariachiara Signorello. Le scene sono di Marco Rossi, i costumi di Giovanna Buzzi, il disegno luci di Gianni

Pollini, maestra del coro è Francesca Della Monica, arrangiatore coro e voci è Ernani Maletta, regista assistente

è Giovanni Scandella, le musiche originali del coro e del prologo sono state composte da Silvia Colasanti con la

collaborazione del Coro di voci bianche del Teatro dell’Opera di Roma, assistente scenografo è Francesca

Sgariboldi, assistente costumista è Ambra Schumacher, assistente arrangiamenti e coro è William Caruso,

direttore di scena è Nanni Ragusa, assistente direttore di scena è Dario Castro.

Si apre il festival dei giovani a Palazzolo

Dopo i due debutti al Teatro Greco di Siracusa, domani mattina a Palazzolo Acreide sarà inaugurata la XXVII

edizione del Festival internazionale del teatro classico dei giovani. La 58. Stagione di rappresentazioni classiche al Teatro Greco ha il sostegno di Unicredit banking partner, di Urban Vision come media partner, e di Aeroporti di Roma che la Fondazione INDA ringrazia, come ringrazia i molti mecenati, aziende e privati, che anche quest’anno con una donazione liberale nel quadro dell’Art bonus hanno voluto essere al suo fianco.