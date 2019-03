è accaduto a floridia

Nella notte appena trascorsa, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Siracusa sono intervenuti a Floridia, presso l’abitazione di un 38enne che poco prima, chiamando al 112, aveva manifestato la volontà di volersi togliere la vita.

I Carabinieri si sono portati tempestivamente sul posto ed hanno tentato più volte di farsi aprire la porta di casa dall’uomo. Dopo alcuni minuti il 38enne ha deciso di far entrare i militari dell’arma, che hanno riscontrato da subito un forte odore di gas all’interno dell’abitazione.

Effettivamente l’uomo aveva aperto il gas della cucina e la valvola di una bombola a gas per stufa saturando così l’intero appartamento. I Carabinieri hanno quindi immediatamente messo in sicurezza l’abitazione ed hanno affidato il 38enne floridiano a personale sanitario per i trattamenti di competenza.

Il tempestivo intervento dei Carabinieri quindi, ha consentito che l’uomo non portasse a compimento l’insano gesto e che non si venisse creare una generale situazione di pericolo per i residenti della zona.