in questo viadotto si sono verificati 2 suicidi

Gli agenti di polizia di Priolo hanno tratto in salvo un uomo di 48 anni che avrebbe voluto lanciarsi da un ponte in contrada Balorda, a Priolo, nel Siracusano. In questo stesso posto, altre due persone, nei mesi scorsi, hanno trovato la morte dopo un tragico volo.

Qualcuno ha dato l’allarme, avendo visto il 48enne sporgersi pericolosamente dal viadotto con chiare intenzioni di suicidio. Gli agenti lo hanno prima tranquillizzato e poi avvicinato fino a quando uno di loro ha preso l’uomo per il braccio tirandolo dalla sua parte. Il 48enne è stato accompagnato al Pronto soccorso dell’ospedale di Siracusa mentre sulle cause del suo gesto i dissapori familiari