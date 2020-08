Si lancia da un ponte sotto gli occhi degli automobilisti in transito alcuni dei quali adesso sono sotto shock. La tragedia si è consumata alle porte di Modica dove un uomo, le cui generalità non sono note, ha deciso di suicidarsi lanciandosi da un ponte e lo ha fatto senza curarsi dei passanti.

La vicenda viene raccontata da alcuni testimoni che hanno postato sui social il loro shock. In molti all’inizio non sono riusciti neanche a comprendere cosa stesse accadendo, altri hanno capito ma non sono riusciti ad intervenire per la rapidità con cui si sono svolti gli eventi.

La vicenda che assume i contorni di un suicidio deciso e messo in atto in pochi istanti, avrebbe come vittima un uomo fra i 30 e i 45 anni circa, le cui generalità restano al momento sconosciute. L’intero racconto dei testimoni, infatti, non è stato ancora riscontrato dalle forze dell’ordine che sono state chiamate proprio dagli automobilisti di passaggio.

A rendere credibile la vicenda l’elevato numero di chiamate arrivate al numero di emergenza nell’arco di pochi minuti. Che qualcosa sia accaduto è certo anche se deve essere ricostruito. Certamente chi ha assistito è convinto di aver visto mettere in atto un chiaro suicidio

Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco per recuperare il corpo, a quanto pare privo di vita, del malcapitato e i Carabinieri per le indagini del caso a cominciare dall’identificazione della vittima.

Quella dei suicidi è una piaga che colpisce la Sicilia in maniera consistente. Quasi ogni giorno se ne registrano di nuovi anche se solo pochi trovano spazio sulle cronache. Quando un suicidio è mosso da motivi personali ed avviene in ambienti privati, infatti, deontologiamente non viene raccontato fra le notizie per rispettare la privacy della famiglia colpita dalla vicenda e della stessa vittima. In cronaca finiscono solo i gesti eclatanti che avvengono in pubblico, quelli che hanno una motivazioe che desta allarme sociale o motivazioni legate a vicende di cronaca pregresse o in corso o, infine, quelli che riguardano personaggi pubblici.