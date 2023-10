polmone perforato da coltellata



Gli agenti del commissariato di Augusta hanno eseguito un fermo per tentato omicidio nei confronti di un 34enne accusato di accoltellato un 56enne. L’aggressione è avvenuta ieri mattina nell’abitazione della vittima, in una palazzina di contrada Scardina, zona popolare di Augusta e l’episodio sarebbe riconducibile ad un credito di poche decine di euro vantato dall’indagato che li avrebbe pretesi senza più ritardi.

La vicenda

Secondo quanto emerso dalle indagini della polizia, le indagini hanno avuto inizio dopo la notizia del ferimento del 56enne che, dopo l’aggressione, è stato accompagnato al Pronto soccorso dell’ospedale Muscatello di Augusta. Agli inquirenti, che frattanto si erano recati nella struttura sanitaria, l’uomo avrebbe detto di essere stato ferito da una persona dalla corporatura robusta.

La brutale aggressione

Dal racconto è emerso che la vittima sarebbe stata prima spintonata per poi essere colpita al volto con calci e pugni ed a quel punto, per nulla soddisfatto, il fermato avrebbe scagliato dei fendenti all’altezza della schiena. L’indagato, dopo avergli dato quella brutale lezione, si sarebbe allontanato, facendo perdere le sue tracce.

Polmone della vittima perforato, è in pericolo di vita

Uno dei fendenti ha perforato il polmone del 56enne, per questo la sua prognosi è riservata: si trova in pericolo di vita, stando alle informazioni della Questura di Siracusa.

Il fermo della Procura

La Procura di Siracusa ha emesso un fermo per tentato omicidio e con quel provvedimento in mano gli agenti del commissariato si sono messi alla ricerca di quell’uomo che si era riparato nella casa di suoi familiari. Nel corso del controllo, è stata rinvenuta l’arma usata contro il 56enne. Come disposto dal magistrato, il fermo è stato trasferito nel carcere di Cavadonna, a Siracusa, in attesa di convalida da parte del gip del tribunale di Siracusa.

Undicenne accoltellato a Portopalo

Una lite tra minorenni avvenuta a Portopalo di Capo Passero è finita a coltellate con il ferimento alla nuca di un undicenne trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale Di Maria di Avola.

A sferrare il fendente, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, sarebbe stato un ragazzino di 12 anni, al culmine di un litigio scoppiato mentre entrambi si trovavano nell’area di contrada Cicogna, una delle zone maggiormente degradate di Portopalo, alla periferia del borgo marinaro trasformata in una piazza di spaccio.

Ad accorgersi dell’accoltellamento è stato un passante che ha prestato le prime cure all’undicenne, riverso a terra e sanguinante. Le sue condizioni non sarebbero gravi, stando alle prime informazioni non correrebbe pericoli di vita ma è tenuto sotto osservazione dai medici. I carabinieri hanno compiuto nel corso della serata degli interrogatori per ricostruire quanto accaduto e verificare le responsabilità del dodicenne, sospettato della violenta aggressione