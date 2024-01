il retroscena

Impazza anche a Siracusa, come in tutte le città capoluogo della Sicilia, il toto manager dell’Asp. Il tavolo regionale del Centrodestra non ha ancora formalizzato i nomi di chi dovrà dirigere le aziende sanitarie e gli ospedali, di certo i partiti hanno le loro “nomination”.

Cannata su Ficarra

A Siracusa, il commissario straordinario, Salvatore Lucio Ficarra, avrebbe, secondo autorevoli fonti politiche, tra i suoi principali sostenitori il parlamentare nazionale di Fratelli d’Italia, Luca Cannata, ex sindaco di Avola, mentre tra coloro che preferirebbero un cambio della guardia ci sarebbe il deputato regionale di Forza Italia, Riccardo Gennuso.

La posizione di Gennuso

Peraltro, lo stesso esponente forzista, molto vicino al presidente della Regione, Renato Schifani, in una recente intervista, rilasciata a Siracusanews, avrebbe lasciato intendere che Ficarra non sarebbe della partita. Peraltro, lo stesso Gennuso avrebbe partecipato, nei giorni scorsi, ad incontri politici in cui avrebbe manifestato la necessità di un cambio nella direzione dell’azienda sanitaria siracusana.

“Non sarà lui il direttore dell’Asp”

Nelle ultime ore, però, un’altra autorevolissima fonte politica ha svelato, a BlogSicilia, che “Ficarra è fuori dai giochi per Siracusa”. La ragione consisterebbe nella circostanza che gli attuali commissari straordinari delle Asp siciliane non saranno riconfermati. E per Siracusa è previsto un nuovo capo, con esperienza in una Asp siciliana.

I casi

Insomma, ci sarebbe un turnover e questo significherebbe la partenza da Siracusa di Ficarra, protagonista negli ultimi anni di accese polemiche, tra cui quella notissima, in occasione della pandemia quando si verificò la morte di Calogero Rizzuto, il direttore del Parco archeologico di Siracusa, deceduto in ospedale, all’Umberto I di Siracusa, a causa delle conseguenze del Covid19.

Venne aperta una inchiesta dalla Procura dopo la denuncia del deputato regionale del Pd, Nello Dipasquale, in merito alla gestione sanitaria del paziente. Di recente, l’Asp è finita nella bufera per la vicenda del reclutamento di pediatri di una cooperativa esterna: una decisione su cui l’assessorato regionale alla Salute ha chiesto chiarimenti.