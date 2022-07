coinvolto in un'inchiesta del novembre del 2020

I carabinieri di Pachino hanno arrestato, in esecuzione di un provvedimento restrittivo, Angelo Collura, 35 anni, pachinese, condannato, in via definitiva, a 5 anni, 6 mesi e 20 giorni di carcere.

Traffico di droga ed armi

L’uomo deve rispondere di traffico di stupefacenti e di detenzione abusiva di armi per fatti relativi al novembre del 2020. Come disposto dall’autorità giudiziaria, il 35enne è stato accompagnato in carcere dove sconterà la sua pena.

La vicenda per cui è stato condannato

La vicenda giudiziaria del 35enne, secondo quanto emerge nella ricostruzione dei carabinieri, scaturisce dall’arresto dello stesso imputato, avvenuto nel novembre del 2020. In quell’occasione, l’uomo venne fermato a bordo di una macchina: Collura avrebbe mostrato un certo nervosismo, non sfuggito ai militari che eseguirono una perquisizione. In quel veicolo fu trovata una busta di plastica, contenente 32 cartucce cal. 12, illecitamente detenute, mentre in una tasca dei pantaloni del pachinese fu rintracciata una dose di cocaina.

La droga nel secchio dei rifiuti

A quel punto, i militari si recarono nella casa di Collura e nel corso della perquisizione scoprirono che dentro il secchio dei rifiuti c’erano 34 grammi di marijuana, 2,5 grammi di eroina e 14 di cocaina. Oltre alla droga, gli inquirenti rinvennero denaro, 2 mila euro in contanti, ritenuto il provento dell’attività di spaccio.