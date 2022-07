l'allarme del sippe e dell'uspp

E’ scoppiato un focolaio da Covid19 nel carcere di Augusta con 20 casi tra detenuti ed agenti di Polizia penitenziaria. Ne danno notizia il dirigente nazionale del Sippe, Sebastiano Bongiovanni, e Salvatore Santacroce dirigente Provinciale dell’USPP, per i quali il numero potrebbe crescere ancora, infatti ci sono decine di persone, entrate in contatto con i contagiati, che sono in attesa del tampone.

L’allarme del sindacato

“La casa di reclusione di Augusta sembra un odissea senza fine. Il Sippe e l’USPP da anni continuano a denunciare e difendere la tutela degli agenti, e per questo che subisce anche continue condotte antisindacali già segnalate alle competenti autorità” dicono i due sindacalisti.

Il timore della crescita dei contagi