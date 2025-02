Tragedia a Pachino dove nella serata di ieri un giovane di 19 anni è deceduto per un malore. Non sono chiare le ragioni per cui si è sentito male, fatto sta che, stando ad una prima ricostruzione, a tarda notte avrebbe manifestato chiari sintomi di malessere.

I soccorsi

Le persone che erano con lui avrebbero provato a prestargli le prime cure ma si è compreso bene che la sua situazione stava precipitando e così, nel volgere di qualche minuto, sono arrivate al centralino del 118 delle richieste di intervento, tutte convergenti su Pachino.

La corsa in ospedale

Un’ambulanza ha raggiunto la zona in cui il 19enne si trovava in quel momento: il personale ha caricato il ragazzo che è stato trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale Di Maria di Avola, non proprio a due passi da Pachino. I medici hanno provato a tenere il giovane aggrappato alla vita ma il suo cuore non ce l’ha fatta a reggere, smettendo di battere questa notte, intorno alle 2. La notizia è rimbalzata a Pachino, scuotendo l’intera comunità e soprattutto la famiglia e gli amici del ragazzo.