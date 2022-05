indagini dei carabinieri

Tragedia ad Avola, nel Siracusano, dove un uomo di 65 anni è morto durante un allenamento nella palestra in cui era iscritto, che si trova nella zona della stazione ferroviaria. E’ successo nei giorni scorsi, ma sulla vicenda ci sono le indagini dei carabinieri che stanno provando a ricostruire le ultime ore di vita della vittima.

Malore durante l’allenamento

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, durante una sessione avrebbe avvertito un malore: sarebbe stato soccorso da alcuni testimoni che, però, non avrebbero potuto far nulla per strapparlo alla morte.

Le ipotesi sul decesso

Potrebbe essere stato colto da un infarto ma su questo aspetto si attendono le valutazioni degli inquirenti che, comunque, hanno sentito diverse persone, tra cui coloro che si trovavano in palestra, parenti ed amici. I militari stanno verificando se l’uomo soffrisse di qualche patologia, che potrebbe averlo spinto alla morte. Per alcuni conoscenti il 65enne era abbastanza allenato, non era uno sprovveduto, aveva la passione per il fitness.

Tragedia nel Palermitano

Tragedia anche a Palermo dove una donna di 33 è stata trovata senza vita dentro la vasca da bagno. Il personale del 118 ha fatto di tutto per salvarla ma non c’è stato nulla da fare.

La donna prossima al matrimonio

La giovane fino ad alcuni mesi fa aveva tanti progetti. Un fidanzato. Un matrimonio da preparare. Poi d’un tratto la depressione e il cambiamento di umore. Fino all’epilogo di questa mattina.

Il dolore degli amici

Tantissimo dolore in quanti la conoscevano. “Non si può morire in questo modo – dice chi la conosceva – Era una ragazza bella. Che fino a pochi mesi fa amava la vita e aveva un futuro davanti. Poi nessuno ha compreso cosa sia scattato dentro. Una terribile notizia quella che mi è arrivata”.

Sono intervenuti i carabinieri che hanno constatato la morte mentre il medico legale ha eseguito l’ispezione sul corpo.