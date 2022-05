all'umberto i di siracusa

E’ morta la donna, una 68enne siracusana, che nella giornata di ieri si è lanciata dal terzo piano dell’ospedale Umberto I di Siracusa.

Non era ricoverata

I medici, che hanno provata a strapparla alla morte, non sono riusciti a tenerla in vita la vittima che, da quanto accertato dalla polizia di Siracusa, non era ricoverata nella struttura sanitaria.

Accompagnata in ospedale

La donna, prima della tragedia, era stata accompagnata dai figli al Pronto soccorso per un problema, forse intestinale, ma dopo essere entrata nel locale, si sarebbe dileguata, salendo al terzo piano dell’ospedale.

Il lancio dal terzo piano

Si è sporta ed in tanti l’hanno vista: ci sono state persone, tra cui il personale sanitario, che ha provato a convincere la donna a non lanciarsi nel vuoto.

I tentativi per farla desistere

Avrebbero voluto prendere tempo, in attesa che qualcuno potesse prenderle e trarla in salvo ma non ce ne è stato il tempo: la 68enne si è buttata giù ma non è morta su colpo: è stata soccorsa e trasferita in ospedale ma le lesioni erano troppi gravi, per cui il suo cuore ha cessato di battere.