Un promotore finanziario di 44 anni, di Lentini, a nord di Siracusa, si è tolto la vita sparandosi un colpo di pistola alla testa.

L’uomo, molto noto per essere impegnato nel sociale, si sarebbe recato in una zona di campagna di Lentini a bordo della sua macchina ed a quel punto avrebbe estratto l’arma per farla finita.

Il promotore finanziario lascia la moglie ed i suoi due figli piccoli ma non sono ancora note le cause per cui abbia deciso di suicidarsi. Probabilmente, in preda ad una crisi nervosa avrebbe meditato di farla finita, in ogni caso le forze dell’ordine sono al lavoro per verificare intanto in che modo l’uomo si sia procurato la pistola.