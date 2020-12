Gli agenti di polizia di Noto hanno notificato 4 avvisi di conclusione indagini, tre per truffa ed uno per simulazione di reato, nell’ambito di una inchiesta a seguito di una denuncia del titolare di una gioielleria di Noto.

Il commerciante avrebbe venduto a tre persone, tra cui una donna, due teste di moro e un centrotavola in ceramica di Caltagirone, una collana in acciaio, una collana in oro e un orologio di marca, per un valore complessivo di 2.500 euro. La spesa sarebbe stata pagata con un assegno ma al momento dell’incasso il gioielliere ha scoperto che i titoli non erano coperti.

La vittima si è recata negli uffici del commissariato di polizia di Noto ed è stata avviata l’indagine, coordinata dai magistrati della Procura di Siracusa, che si è avvalsa delle immagini delle telecamere di sicurezza dell’attività commerciale. I filmati hanno permesso di identificare i tre presunti truffatori e nella loro disponibilità è stata rinvenuta la merce portata via dalla gioielleria.

Una quarta persona, per scagionare i complici, avrebbe denunciato di aver smarrito 15 assegni, tra cui quello utilizzato per l’acquisto in gioielleria a Noto.