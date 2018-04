Tragedia nel giorno della Festa di Liberazione. Incidente mortale nel primo pomeriggio di oggi a Cassibile. Intorno alle 15,20 un’auto in marcia da Floridia verso Cassibile, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo e sarebbe precipitata dal ponticello di Monasteri.

Tre i morti, tutti giovani e tutti di Floridia, rimasti intrappolati nella vettura: il conducente Giovanni Violano, Giuseppe Marino e la fidanzata Chiara Carrubba.

La quarta ragazza a bordo, C. M., in stato di gravidanza, è stata trasportata in elisoccorso al Cannizzaro. Sul posto due ambulanze, le squadre dei Vigili del fuoco, Carabinieri e Polizia municipale. La strada è rimasta bloccata in direzione Floridia e in uscita verso l’autostrada Siracusa – Gela.

(Foto Siracusa Post)