la vittima è vito bugliarello

E’ stato ritrovato il corpo senza vita del 35enne di Floridia, Vito Bugliarello, che risultava disperso in mare, tra Siracusa ed Avola. Sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco di Siracusa a rintracciare il cadavere che era in prossimità di un costone roccioso, non era molto distante dall’area marina in cui era stato visto l’ultima volta.

Floridia sotto shock

La vittima, stando ad alcune prime informazioni, lavorava nei supermercati ma il paese in cui viveva è sotto shock per la tragedia. La Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta sulla vicenda.

I soccorsi

I soccorsi sono coordinati dalla Capitaneria di Porto di Siracusa, che nel pomeriggio di ieri, poco dopo la segnalazione, aveva inviato le proprie motovedette per cercare la vittima ma le speranze di trovarlo vivo erano bassissime. Al lavoro si sono subito messi i sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno usato anche uno scooter d’acqua per rendere ancora più capillari le ricerche del 35enne.

La ricostruzione

Secondo alcuni testimoni, l’uomo, dopo aver visto i due ragazzini finire in mare, avrebbe legato due teli, formando una corda, per poi lanciarli verso i ragazzini: uno di loro sarebbe riuscito a mettersi in salvo, aiutando anche il compagno, il 35enne, però, sarebbe scivolato in acqua. Si ipotizza che possa essersi procurato delle ferite serie che gli avrebbero impedito di nuotare, in effetti poco dopo si è allontanato dalla costa, facendo perdere le sue tracce.

I commenti sulla tragedia

“In questa immane tragedia, spero che i due ragazzini capiscano l’importanza di camminare con la testa sulle spalle. Che la morte di Vito sia di monito per noi genitori. Inculchiamo un po’ di buon senso a questi ragazzi. Passiamo più tempo con loro e meno al telefono. Perché queste sono poi le conseguenze. Rip Vito. Condoglianze alla famiglia” si legge in un post sui social dopo la notizia della morte del 35enne di Floridia.