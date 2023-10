è accaduto a siracusa

Due giovani in sella ad uno scooter sono scappati dopo aver travolto nella serata di ieri a Siracusa una donna.

Incidente in via Lentini

Secondo quanto emerge da una prima ricostruzione della polizia, sulla scorta delle dichiarazioni dei testimoni, l’incidente è avvenuto in via Lentini, nella zona nord della città, dove, in quel momento, la vittima stava attraverso la strada, presumibilmente per raggiungere la sua abitazione.

La fuga

Il conducente dello scooter l’ha centrata ma non è chiaro se non si fosse accorto di lei, magari perché distratto dalla conversazione con l’amico che era insieme al lui sul ciclomotore, fatto sta che, dopo l’impatto, sono fuggiti. Sono stati i passanti a prestare le prime cure alla vittima, accompagnata al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I dove si trova ricoverata in gravi condizioni.

Donna in gravi condizioni

Lotta tra la vita e la morte e nella struttura ospedaliera si sono recati i parenti della donna. Gli agenti di polizia, per tutta la sera, si sono messi alla ricerca di quei due ragazzi, inoltre, sono state prelevate alcune immagini delle telecamere di sicurezza per riuscire ad identificarli.

