È un 50enne di Siracusa, Salvatore Campisi, imprenditore agricolo, la vittima di un drammatico incidente mortale avvenuto nel pomeriggio intorno alle 15 sull’autostrada A19 in produzione del casello di San Gregorio, nel Catanese.

La ricostruzione

Un decesso dalle modalità incredibili considerato che l’uomo, padre di 2 bambini, aveva da poco forato con la sua auto. Aveva chiesto l’aiuto dei soccorsi per spostare la sua macchina ma per ragioni che sono al vaglio degli agenti della Polizia stradale è stato centrato da un’auto in corsa.

Il decesso

Un impatto violento che non ha dato scampo all’uomo e quando sono arrivati i soccorsi per lui non c’era più nulla da fare.