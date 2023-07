la vicenda accaduta a siracusa

Quante volte si è parlato di cartelle pazze emesse dal Comune di Siracusa che hanno mandato al manicomio i contribuenti o rovinato i loro pasti?

I casi di bollette pazze

Naturalmente, tante, sovente il postino recapita buste contenenti tributi comunali, dall’Imu, alla Tari fino alla Cosap, mandando su tutte le furie i destinatari, specie se non sono dovuti. Ogni tanto, però, ci sono delle buone notizie per gli utenti onesti, coloro che hanno, comunque, pagato nonostante la ragione fosse dalla loro parte.

Nei giorni scorsi, il settore Entrati e servizi fiscali del Comune di Siracusa ha, sostanzialmente, dato il via libera al rimborso per tre contribuenti che avevano versato somme in denaro per il pagamento di alcuni tributi, in particolare Imu e Cosap.

Rimborso di oltre 4 mila euro per una donna

E’ andata decisamente bene ad una proprietaria di un’abitazione che, nei mesi scorsi, aveva presentato un’istanza per chiedere il rimborso dell’Imu, “pagata ma non dovuta dal 2018 al 2022”.

Dai calcoli compiuti dall’amministrazione comunale, la donna ha versato oltre 4 mila e 300 mila euro, di cui circa 4 mila euro per l’imposta ed oltre 388 euro sotto forma di interessi. Dagli accertamenti è emerso che la contribuente aveva diritto a delle esenzioni, per cui adesso si procederà al rimborso.

Un altro caso sull’Imu

Ci sono altri casi finiti in favore dei contribuenti, come ad un siracusano che ha pagato, relativamente al 2022, l’imposta Imu per un importo superiore ai 500 euro. Il contribuente ha presentato ricorso perché dai controlli compiuti dagli uffici del Comune di Siracusa risulta che aveva pagato per degli immobili rispetto a cui sono previste delle esenzioni.

Rimborso per la Cosap

Un’altra vicenda legata a delle imposte non pagate riguarda una commerciante che ha pagato la Cosap, la tassa sull’occupazione del suolo pubblico per un ammontare di 245 euro. La donna, prima della modifica del regolamento, aveva provveduto a versare il tributo ma con la rettifica delle norma che esenta i cosiddetti “itineranti” la contribuente avrà diritto al rimborso.