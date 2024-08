lo sgomento del Festival Lirico dei Teatri di Pietra

Sarà possibile vedere a Siracusa il tributo ad Ennio Morricone il cui concerto dell’Orchestra Filarmonica di Reggio Calabria, nell’ambito del percorso di spettacoli “Teatri di Pietra”, che si sarebbe dovuto tenere due sere fa nella scalinata della Cattedrale di Noto è saltato per motivi di sicurezza.

Più biglietti rispetto alla capienza

In sostanza, sarebbero stati venduti più biglietti rispetto alla capienza della location, per cui gli organizzatori sono stati costretti a mandare tutti a casa.

Sgomento del Festival Lirico dei Teatri di Pietra

Sgomento sull’accaduto è stato espresso dal Festival Lirico dei Teatri di Pietra, per cui quanto “accaduto è qualcosa di incredibile e gravissimo: una vera e propria mortificazione per l’arte e la musica di qualità. Il Festival Lirico dei Teatri di Pietra, esente da responsabilità e fiducioso che le stesse saranno stabilite dalle Autorità competenti”.

Il concerto a Siracusa

Come fa sapere il Festival Lirico dei Teatri di Pietra, chi ha acquistato il biglietto per il concerto di Noto potrà usarlo per lo stesso spettacolo previsto il 31 agosto alle 21 nell’Ara di Ierone, nel parco archeologico di Siracusa ma ci sarà la possibilità dei rimborso per chi non potrà assistere al concerto in onore del maestro Morricone.

E’ possibile il rimborso

“Si comunica che tutti i biglietti saranno regolarmente validi per la nuova data del 31 Agosto alle ore 21 presso l’Ara di Ierone a Siracusa. Qualora si preferisca ricevere il rimborso dei biglietti, e quindi non usufruire della nuova data, si potrà procedere secondo le consuete modalità, entro e non oltre il 29 Agosto 2024” si legge nella nota del Festival Lirico dei Teatri di Pietra.

Il sindaco scarica responsabilità sugli organizzatori

Tantissime le proteste, condite da cori, da parte del pubblico quando è arrivata la comunicazione che l’evento era annullato. Il sindaco di Noto, Corrado Figura, ha scaricato le responsabilità agli organizzatori. “L’Amministrazione chiederà ulteriori approfondimenti agli organizzatori per i gravi disagi che molti dei nostri concittadini e visitatori hanno dovuto affrontare” ha detto Figura.