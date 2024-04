E' successo a Siracusa, la Procura ha aperto un'inchiesta

Il cadavere di un uomo è stato trovato nel cantiere di una villa in costruzione in via Cultrera, nella zona della Panoramica, a Siracusa. Si tratterebbe di un suicidio, stando ad una prima ricostruzione degli agenti di polizia che hanno avviato le indagini dopo una segnalazione arrivata nel primo pomeriggio di oggi alla sala operativa della Questura di Siracusa.

A quanto pare, la vittima si sarebbe tolto la vita impiccandosi, presumibilmente legando la corda ad una trave. Qualcuno, dopo essere entrato nel cantiere, si è accorto del corpo dell’uomo ma per lui non c’era più nulla da fare. La Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per fare luce su quanto accaduto: l’ispezione cadaverica del medico legale potrebbe chiarire altri aspetti della vicenda.

Il giallo sul ritrovamento di un cadavere in una villetta

E’ giallo, sempre a Siracusa, per il ritrovamento del cadavere di un uomo, di circa 70 anni, trovato nella sua villetta, in via del Cromo, in contrada Plemmirio, zona balneare a sud del capoluogo aretuseo. A dare l’allarme sono stati i vicini che hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine ed i primi ad arrivare sul posto sono stati gli agenti di polizia.

Secondo alcune fonti, la morte risalirebbe a qualche giorno prima ma questo. L’altro aspetto da verificare è se sul corpo ci sono lesioni causate da armi da fuoco o da taglio, solo a quel punto gli inquirenti avranno le idee più chiare su quanto accaduto.

Tragedia a Floridia

Una tragedia si è consumata a Floridia, nel rione della Marchesa. Un 40enne, elettricista, avrebbe avuto un malore all’alba mentre era ancora in casa ed è stata la moglie a prestargli le prime cure solo che non ha fatto in tempo in quanto il cuore dell’uomo aveva ormai cessato di battere. E’ stato chiesto l’intervento delle forze dell’ordine e ad arrivare nella casa dell’artigiano, in via Di Vittorio, sono stati i carabinieri. La vittima lavorava a Siracusa e nella zona industriale di Priolo. Lascia la moglie e tre figli.

