Era stato arrestato nella giornata di venerdì Antonino Pappalardo, 41 anni, residente a Floridia, perché, al termine di una perquisizione nella sua abitazione i carabinieri avevano rinvenuto circa 200 grammi di droga, tra hashish e marijuana, e poi tanti soldi in contanti, posti sotto sequestro: 16 mila euro.

L’udienza dopo l’arresto

Su disposizione del pm della Procura di Siracusa, il 41enne, coinvolto in altre inchieste legate agli stupefacenti, difeso dagli avvocati Carlo Aloschi e Giorgio D’Angelo, era stato sottoposto ai domiciliari ma al termine della direttissima tenutasi nelle ore scorse al palazzo di giustizia di Siracusa è cambiato radicalmente il quadro per l’indagato.

Il denaro gli è stato restituito

Infatti, non solo la misura cautelare è stata alleggerita con l’obbligo di dimora ma è tornato in possesso del denaro che, su richiesta del suo difensore, l’avvocato Carlo Aloschi, è stato dissequestrato su disposizione dello stesso giudice.

In sostanza, non sarebbero emerse prove sufficienti per legare quella partita di droga, scovata nella casa dell’indagato, con il denaro.