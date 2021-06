l'associazione 100 passi

E’ stato ritrovato l’albero di Falcone che era stato rubato tra il 22 ed il 23 maggio da un’aiuola situata in prossimità dell’ingresso del palazzo di giustizia di Siracusa. Lo annuncia l’associazione 100 passi di Siracusa secondo cui “l’autore del furto” si sarebbe giustificato con la polizia dichiarando di averlo sottratto per non farlo morire.

“Consegnato al Comune”

“L’Albero è stato consegnato al Comune di Siracusa che ci ha riferito di averlo portato al vivaio comunale. L’Associazione Culturale “100 Passi” ha chiesto al Comune di attivarsi per identificare l’autore del furto e di piantare nuovamente l’ albero Falcone Borsellino davanti il Tribunale della città.

“Identificare l’autore del furto”

Ad oggi il Comune non ha dato nessuna risposta. Ci rammarica il mancato interesse mostrato fino ad oggi da parte delle istituzioni, nell’identificare l’autore del furto e nel piantumare nuovamente l’albero. Il messaggio da parte delle Istituzioni non può e non deve essere questo, i Giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino non meritano di essere ricordati in questo modo”