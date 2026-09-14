Un uomo di 30 anni è stato trovato morto nella notte di sabato nelle campagne tra Noto e Canicattini Bagni nel Siracusano- Una morte sulla quale la Procura di Siracusa vuole fare piena luce e per questo ha disposto l’autopsia, che dovrà stabilire le cause del decesso.

Il corpo è stato rinvenuto vicino a un casolare abbandonato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, impegnati a ricostruire le ultime ore di vita del giovane e a verificare ogni elemento utile alle indagini.

Le indagini

Al momento non sarebbero emersi evidenti segni di violenza sul corpo. Nel corso degli accertamenti sarebbe stata trovata anche una corda nei pressi del casolare. Un particolare che, insieme agli altri elementi raccolti, dovrà essere valutato dagli investigatori e dagli inquirenti. Non ci sono, al momento, conclusioni ufficiali sulle cause della morte.

La zona è frequentata da diversi giovani che hanno scelto di vivere in campagna, in piccoli gruppi e a contatto con la natura. Gli investigatori stanno cercando di comprendere anche il contesto nel quale si è consumata la tragedia e di ricostruire chi abbia avuto contatti con il 30enne nelle ore precedenti al ritrovamento.

Il sindaco

A Canicattini Bagni la notizia ha suscitato sgomento. Il sindaco Paolo Amenta ha espresso il dolore della comunità, invitando ad attendere l’esito degli accertamenti.

“Sono e siamo, come Comunità, profondamente scossi e addolorati per quanto accaduto – ha detto il sindaco -. La vita di ogni persona è un dono prezioso per essere consumata in circostanze così drammatiche ancora da chiarire. Lasciamo che gli investigatori e la magistratura facciano chiarezza e piena luce su quanto è avvenuto”.