I militari della Guardia di Finanza di Siracusa hanno scoperto una truffa in materia di bonus edilizi che ha portato al

sequestro preventivo di circa 2 milioni di euro, provento dei reati di autoriciclaggio e di truffa ai danni dello

Stato.

Le indagini su una società priolese

L’attenzione dei Finanzieri della Compagnia di Augusta è stata rivolta a una società con sede in Priolo

Gargallo che, nonostante fosse inattiva da diversi anni, nel 2022 ha improvvisamente iniziato a emettere fatture

relative a presunti lavori edilizi per diversi milioni di euro, nei confronti degli amministratori della società, dei

loro familiari e di soggetti terzi.

Il modus operandi

Subito dopo l’emissione dei documenti fiscali, gli apparenti committenti dei lavori divenivano titolari di crediti d’imposta in materia di “bonus facciate”, “eco bonus” e “bonus ristrutturazione”, che venivano monetizzati tramite la cessione a istituti finanziari a fronte di un corrispettivo in denaro. Gli accertamenti svolti dalle Fiamme Gialle, tuttavia, hanno fatto emergere che gran parte di tali fatture, dopo aver consentito al beneficiario dei lavori di maturare il credito d’imposta, sono state successivamente annullate da note di credito, senza che fossero restituite le somme bonificate a titolo di acconto.

Il coinvolgimento di altre imprese

Sono state individuate, inoltre, alcune ditte individuali in rapporti con la società priolese, nate tra luglio e settembre del 2022, le quali ottenevano con il medesimo meccanismo crediti d’imposta che venivano successivamente venduti

a istituti finanziari. Anche in questi casi, è stata rilevata la completa assenza di strutture, mezzi e personale per

svolgere l’attività aziendale. I proventi illeciti, consistenti nei crediti d’imposta indebiti ovvero nel denaro

ottenuto dalla cessione degli stessi con l’emissione di fatture per operazioni inesistenti per oltre 6 milioni di euro,

sono stati successivamente trasferiti in attività economiche da parte degli indagati.

Le perquisizioni

I finanzieri, a seguito di perquisizioni nelle province di Siracusa, Catania e Torino, hanno proceduto al sequestro

preventivo di conti correnti, immobili e crediti d’imposta pronti per essere utilizzati in compensazione delle

imposte dovute, con un potenziale e ingente danno all’Erario, per complessivi 2 milioni di euro.