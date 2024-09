l'ex paparazzo sui social

Tappa siracusana per Fabrizio Corona, il noto personaggio televisivo, ex fotografo dei vip e proprietario del sito DillingerNews, che ospite di Pachino Cam News, ha detto la sua sul turismo in Sicilia, soffermando, in particolare su quello nel Siracusano.

Ortigia è bella, Siracusa meglio di Palermo e Catania

L’ex paparazzo ha lodato Siracusa e gli investimenti soprattutto su Ortigia, il centro storico della città, peraltro al centro fino al termine di settembre, del G7 dell’Agricoltura. “La zona di Siracusa e Ortigia è molto avanti rispetto ad altre aree della Sicilia, mi riferisco anche a Palermo ed a Catania, perché è strutturata in modo turistico con alberghi di lusso e ristoranti buoni” è l’analisi di Corona.

Portopalo è nel 1910

Corona ha anche parlato di altre realtà turistiche del Siracusano come Portopalo di Capo Passero, la punta estrema della Sicilia, un borgo marinaro che ha la seconda flotta di pescherecci dopo Mazara del Vallo. La stroncatura è totale. “Ho fatto un giro a Portopalo che è un posto bellissimo ma sembra di stare nel 1910: non c’è nulla. Imprenditori che vorrebbero scommettere sono frenati perché è davvero difficile far conoscere questi posti”

Noto e la comunità gay

Nell’analisi su Noto, Fabrizio Corona esprime un giudizio con forti tinte provocatorie. “Noto è una bellissima città, ha fatto tanti progressi sotto l’aspetto dello sviluppo. Col tempo è diventata, ma lo dico senza alcuna tendenza omofoba, un’icona gay. Negli anni, la comunità gay, composta da persone ricche, ha frequentato sempre di più questo posto: ha costruito ed investito ma a mio parere limita altre cose” ha detto il noto personaggio televisivo.

Marzamemi troppo popolare

Corona ha anche detto la sua sul borgo di Marzamemi. “Marzamemi è bella ma è popolare: per fare crescere questi posti bisogna investire nel lusso. Servono grandi alberghi, grandi spazi, porti ed è un peccato perché questa è una parte molto bella della Sicilia. Ci sono potenzialità ma è necessario molto tempo”.