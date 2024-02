indagine della polizia



Gli agenti di polizia hanno arrestato un 40enne di Avola accusato di una rapina ai danni di una turista, di furto e di tentato furto commessi ad Avola, nel Siracusano.

La rapina

Nel primo caso, secondo gli inquirenti che hanno condotto l’indagato in carcere come disposto dal gip del Tribunale di Siracusa, l’uomo sarebbe entrato in una casa vacanza dove stata alloggiando la donna a cui avrebbe puntato una pistola, minacciandola di usarla se avesse fatto storie, inoltre, le avrebbe poi tappato la bocca per impedirle di urlare.

Gli altri due episodi

Nel corso delle indagini, grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza, si è scoperto che lo stesso 40enne si sarebbe intrufolato nell’abitazione di una donna, sempre ad Avola, perpetrando un furto ma è stato messo in fuga dalla stessa proprietaria che si trovava in casa ma che fino a quel momento non si era accorta di nulla. Il terzo episodio contestato è il tentato furto in un capannone, ad Avola, ma ha desistito per via dell’allarme.