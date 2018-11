A Siracusa

La Lega nazionale per la difesa del cane si costituirà parte civile nel procedimento contro un giovane romeno di 24 anni denunciato per uccisione di animale. I carabinieri, grazie ai filmati di alcune telecamere di video sorveglianza, erano riusciti a risalire al ragazzo che in una via del centro storico di Siracusa ha preso a calci un gatto randagio.

“Le uccisioni di animali sono ormai all’ordine del giorno – commenta Piera Rosati, presidente Lndc Animal Protection -. È quasi impossibile ormai tenere il conto degli animali che vengono uccisi di botte, impiccati, avvelenati quotidianamente. Le pene previste dal codice penale sono ancora troppo lievi e raramente qualcuno finisce per pagare davvero per le atrocità commesse nei confronti dei nostri amici animali”.