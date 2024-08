la storia

Un vero passaggio di consegne si è consumato stamane a Siracusa tra due poliziotti, padre e figlio: il primo, al suo ultimo giorno di lavoro, il secondo al suo primo giorno in un posto di controllo con le Volanti.

Il cambio alle Volanti

L’agente in pensione, un sovrintendente, non sapeva che questo giorno sarebbe stato simbolico, nessuno gli aveva detto del figlio, allo scopo di riservargli una sorpresa. E così questa mattina, il “vecchio” poliziotto si è recato insieme ai colleghi in viale dei Comuni, nella zona tra Santa Panagia e viale Scala Greca, peraltro un’area molto sensibile negli ultimi anni al centro di varie attività di spaccio ed intimidazioni a colpi di arma da fuoco.

Il padre commosso

Era impegnato nel controllo quando è arrivato il figlio, “da poco divenuto un collega” spiegano dal palazzo della Questura di Siracusa, che ha immortalato l’evento con delle foto ed un post sulla pagina social.

Il post sui social

“Gli occhi dell’anziano Sovrintendente forse erano lucidi ma sempre attenti quando ha visto suo figlio effettuare il suo primo posto di controllo” si legge ancora nel post della Questura di Siracusa.

I controlli a Lentini

Frattanto, la polizia è impegnata in serrati controlli a Lentini dove è esplosa l’emergenza sicurezza a seguito di una raffica di spaccate che hanno interessato alcune attività commerciali della zona, tra cui una gioielleria in pieno centro. E così, nelle ore scorse, gli agenti del Commissariato di Lentini, supportati da pattuglie di rinforzo del

Reparto prevenzione crimine della Sicilia Orientale, hanno compiuto delle verifiche in alcuni punti strategici della città e delle periferie. 93 sono state le persone identificate e 49 i veicoli controllati.

Furto sventato

Gli uomini della Volante del Commissariato lentinese hanno anche sventato un furto ai danni di un bar tabacchi sito in Via Riccardo da Lentini.