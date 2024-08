la denuncia del consigliere di fdi di siracusa

Sono durati lo spazio di poco tempo i condizionatori d’aria montati nelle biblioteche di Grottasanta e Cassibile, per cui l’amministrazione comunale aveva stanziato delle risorse su sollecitazione del consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Paolo Cavallaro.

“Mi sento in colpa”

A svelare la notizia del furto è stato lo stesso esponente dell’opposizione all’amministrazione Italia che, però, afferma di sentirsi in qualche modo responsabile. “Sì, mi sento in colpa” taglia corto Cavallaro che argomenta le ragioni. “Si, perché giorni fa avevo insistito fortemente, anche con il Sindaco, a tutela della sacralità del luogo e degli utenti ma soprattutto degli impiegati che vi lavorano, perché la biblioteca venisse attrezzata di condizionatori d’aria” spiega il consigliere.

Stanziati 3 mila euro

E così quei fondi, di circa 3 mila euro, sono andati in fumo per mano dei ladri che, con il caldo torrido di queste settimane, hanno pensato bene di rubare dei condizionatori per rivenderli nel mercato nero. “Con determina dirigenziale n.3356 del 23 luglio 2024 sono stati affidati lavori urgenti per circa 3 mila euro per climatizzare le biblioteche di Grottasanta e Cassibile” spiega ancora l’amareggiato consigliere comunale di FdI.

L’appello al sindaco

L’esponente dell’opposizione lancia un appello all’amministrazione perché ricompri i condizionatori ed istalli delle telecamere di sorveglianza in modo da disincentivare i ladri.

“Voglio rivolgere un appello direttamente al Sindaco, perché risponda – dichiara il consigliere comunale di Fratelli d’Italia – duramente a questo gesto facendo installare nuovamente i condizionatori insieme ad un paio di telecamere di videosorveglianza, senza nessun ritrosia, senza nessuna preoccupazione, perché, costi quel che costi, va affermata la superiorità della legalità sull’illegalità e ignoranza diffusa che infanga quotidianamente in particolare quelle zone della città. In consiglio comunale – aggiunge Cavallaro – e in commissione sono pronto a difendere ogni scelta che porti all’affermazione della legalità, comprese eventuali proposte di variazione di bilancio, qualora manchino i fondi necessari”