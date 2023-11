l'atleta è marinella barbagallo

Era tra i 55 mila che hanno preso parte alla maratona di New York, Marinella Barbagallo, originaria di Canicattini Bagni ma siracusana d’adozione.

Il risultato della maratoneta siracusana

Non una partecipazione simbolica perché l’atleta siciliana, in una gara di categoria nella stessa competizione, è arrivata 14esima su 2248 partecipanti, chiudendo con un tempo straordinario, 3 ore 22’ 00’’. Marinella Barbagallo, da anni, gira la Sicilia, l’Italia ed il mondo, partecipando alle più importanti maratone, “mi mancava New York ed ho coronato un sogno” racconta l’atleta siracusana.

La gara

Marinella Barbagallo, tesserata con l’ASD Placeolum, è partita da Staten Island, all’ombra del ponte Verrazzano, con il pettorale 10237 e con la grinta e la determinazione di sempre, attraversando le strade della grande Mela, da Brooklyn al Queens, da Manhattan al Bronx, fino ad arrivare, dopo i 42,195 km del percorso, a Central Park.

Le congratulazioni del sindaco di Canicattini

A congratularsi con la maratoneta canicattinese per questa nuova avventura che ha portato il nome di Canicattini Bagni nella Grande Mela, e per il successo personale ottenuto in una delle competizioni più ambite al mondo, sono stati il Sindaco Paolo Amenta, a nome di tutta la comunità, l’Assessore allo Sport Salvatore Di Mauro, i colleghi di Giunta e la Presidente del Consiglio comunale Loretta Barbagallo a nome di tutto il Consiglio.

“Complimenti vivissimi a Marinella Barbagallo, atleta di grande talento e successo, per questa nuova impresa nella corsa più famosa e prestigiosa al mondo – ha detto il Sindaco Paolo Amenta – Un impegno che come sempre Marinella ha affrontato con grande passione e orgoglio, portando a New York il nome di Canicattini Bagni. A lei le congratulazioni di tutta la comunità canicattinese”.