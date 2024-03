controlli a siracusa

Pacchi di mimose sequestrate, 24 multe per un ammontare di poco meno di 8 mila euro agli ambulanti abusivi. E’ questo il bilancio dell’attività di controllo a Siracusa contro il commercio illegale da parte degli agenti della Polizia municipale.

I controlli nelle prime ore del mattino

Sono, inoltre, 5 le diffide comminate dalle forze dell’ordine, che, come spiegato dall’assessore, Giuseppe Gibilisco, hanno avviato gli accertamenti di buon mattino, non appena sono state allestite le bancarelle per la vendita delle mimose in occasione della festa dell’8 marzo.

Gli agenti impiegati

Sono stati 12, nel complesso, gli agenti distaccati per questo servizio che si è concluso alle 18. Sono stati toccati molti punti della città, da corso Gelone a viale Tica, da nord a sud insomma.

Merce distrutta

“In occasione della ricorrenza della Festa della donna, 12 agenti, dalle 8 del mattino a poco dopo le 18, hanno svolto un’intensa attività di controllo su tutto il territorio comunale, con evidenti risultati. Per la merce sequestrata è stata disposta la distruzione, operata con la collaborazione di mezzi e personale della Ditta Tekra” ha detto l’assessore Gibilisco.